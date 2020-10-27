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Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что проект закона о переходном периоде и амнистии касаемо оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей появится не позже первого квартала 2021 года, сообщает РБК-Украина.

«Имею надежду, что проект закона о переходном периоде и, в том числе, элементы амнистии мы попытаемся представить в парламенте не позже первого квартала следующего года», - сказал он.

Кроме того, ранее Резников заявил, что амнистия на Донбассе будет вводиться исходя из степени тяжести преступлений. Неопределенным остается вопрос организации самой процедуры.

Напомним, 20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что амнистия не может распространяться на всех участников событий на Донбассе, а будет касаться тех украинских граждан, на чьих руках нет крови.
ForUm

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