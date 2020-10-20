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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что амнистия не может распространяться на всех участников событий на Донбассе, а будет касаться тех украинских граждан, на чьих руках нет крови.

Об этом он заявил на пленарном заседании парламента во время выступления с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, передает УНИАН.

«Все украинцы должны одинаково понимать, что будет после освобождения и возвращения наших временно оккупированных территорий», - заявил он.

По словам главы государства, достигнув мира на Донбассе, украинская власть начнет безопасную реинтеграцию, пользуясь успешным международным опытом.

«Это пакет законов о переходном периоде, прежде всего - об ответственности. Здесь существует большое поле для манипуляций, давайте остановимся подробнее. Страшное слово «амнистия» - не обо всех и не об избежании ответственности. А о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках у оккупанта. Им нужен четкий сигнал - не стоит бояться, достойное будущее - только с Украиной», - подчеркнул глава государства.
ForUm

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