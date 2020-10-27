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Во время местных выборов 25 октября с избирательных участков в больницы забрали 50 человек, один человек умер, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Громадського радіо.

«Зарегистрировано 250 вызовов «скорой» на участки, 50 человек госпитализированы, один человек умер из-за остановки сердца до приезда скорой», - сообщил заместитель главы Минздрава.

Также Ляшко рассказал о соблюдении членами участков и избирателями противоэпидемических требований.

«В целом выборы прошли с соблюдением санитарных норм, прописанных в постановлении Кабмина. Грубых нарушений не было. Чаще всего нарушения на избирательных участках - это несоблюдение социальной дистанции и отсутствие щитков у членов избирательных комиссий», - говорит Ляшко.

По словам Ляшко, местные выборы не должны привести к всплеску коронавирусной болезни.

Напомним, 25 октября в Украине  прошли местные выборы.

По данным Центральной избирательной комиссии Украины явка избирателей составила 36,88%.
ForUm

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