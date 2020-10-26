Дата повторного голосования на выборах глав крупных городов будет зависеть от скорости подсчета результатов волеизъявления граждан.
Об этом рассказала председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская во время пресс-конференции, передает Укринформ.
«Очевидно, что в большинстве городов повторное голосование состоится. Единственное, что непонятно, в какие именно сроки, так как законодательство определяет, что результаты устанавливаются не позднее, чем на двенадцатый день после дня голосования, а повторное голосование организуется в течение трех недель. Поэтому точной даты второго тура - повторного голосования нет», - сказала она.
По словам Айвазовской, в разных регионах могут быть разные даты такого голосования, например, это может быть как 15 ноября, так и 22 ноября.
В то же время она подчеркнула, что второй тур выборов также должен происходить в воскресенье.
25 октября в Украине проходили местные выборы.
Согласно Избирательному кодексу, если ни один из кандидатов на пост главы объединенной территориальной общины, мэра города с более 75 тыс. избирателей не набирает более 50% голосов, должно состояться повторное голосование, так называемый «второй тур» выборов.
Напомним, 25 октября в Украине прошли местные выборы.
По данным Центральной избирательной комиссии Украины явка избирателей составила 36,88%.
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