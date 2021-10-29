Основными «технологиями» во время избирательного процесса в двух мажоритарных округах остаются использование административного ресурса, события с признаками подкупа избирателей и регистрация кандидатов-двойников. Актуальны также и нарушения правил ведения агитации, ее финансирование и использование «черного пиара», особенно в социальных сетях. Об этом рассказали представители Гражданской сети ОПОРА на пресс-конференции 29 октября в Киеве.

По словам главы правления сети Ольги Айвазовской, сама предвыборная кампания была конкурентной, а избиратели имеют возможность выбирать среди широкого перечня политических альтернатив.

«На самом деле, к сожалению, имели место случаи административного ресурса, также признаки подкупа избирателей, в частности события, которые могут свидетельствовать о фактах подкупа, но в этом отношении совершаются следственные действия органами правопорядка. По данным полиции, на промежуточных выборах народного депутата Украины в двоих округах было начато 12 уголовных производств, из которых 5 касаются возможного подкупа избирателей, 4 - препятствование осуществлению избирательного права, 2 - повреждение наружной рекламы кандидатов, 1 - нарушение порядка финансирования финансирования предвыборной агитации», - сказала она.

«На Черкасчине (197-й округ) присутствуют три кандидата с фамилиями Голуб. Также мог быть второй кандидат с фамилией Войцеховский, но Виталий Войцеховский обжаловал гражданский акт по изменению фамилии кандидата, который был зарегистрирован с новой фамилией. Хотим подчеркнуть, что такие события не единичны. На этих выборах таких людей с идентичными фамилиями было 7, которые подали документы для регистрации. Беспрецедентное внимание только к одному кандидату-двойнику не является надлежащей практикой с точки зрения равенства для всех», - сказала Айвазовская.

Общей особенностью предвыборной агитации для двух округов является существенное вовлечение должностных лиц органов власти разного уровня в мероприятия кандидатов и участие самих претендентов в официальных мероприятиях.

Так, наблюдатели обратили внимание на то, что часть кандидатов, которые на момент выборов были должностными лицами, брали отпуска на период проведения агитации (Геннадий Лагута – заместитель председателя Херсонского областного совета, Сергей Козырь – председатель Херсонской ОГА, Виталий Войцеховский – городской голова Золотоноши). При этом были зафиксированы случаи участия кандидатов в официальных мероприятиях органов власти, несмотря на заявленные ими отпуска на время избирательной кампании. Так, в Херсонской области Лагута («Партия Игоря Колихаева «Нам здесь жить!»), который за несколько дней до голосования заявил о поддержке другого кандидата, активно использовал благотворительный фонд мэра Херсона и его однопартийца Игоря Колихаева «Нам здесь жить!». Этот фонд реализовал благотворительные и инфраструктурные проекты в общинах округа, а также предоставлял бесплатные услуги и товары гражданам. В мероприятиях кандидата активно участвовали представители органов местного самоуправления. Выдвиженец партии «Слуга народа» Сергей Козырь в материалах предвыборной агитации активно апеллировал к своей коммуникации с президентом Украины Владимиром Зеленским и успехам национальной программы «Большое строительство».

А в Черкасской области Виталий Войцеховский («Слуга народа») принимал участие в мероприятиях рабочей поездки Зеленского и неоднократно - в мероприятиях с участием председателя Черкасской ОГА Александра Скичко. Кандидат Владислав Голуб (самовыдвижение) акцентировал внимание избирателей на проектах, реализуемых за счет средств субвенций во время его каденции в Верховной Раде Украины предыдущего созыва. Злоупотребляли бюджетными ресурсами в избирательных интересах не только представители правящей партии «Слуга народа», но, по оценкам наблюдателей, именно они имели наибольший доступ к мерам ресурсных и резонансных программ.

По мере приближения дня голосования в избирательных округах кандидаты в народные депутаты Украины заявляли о наличии у них информации об организации подкупа избирателей.

В округе №197 (Черкасская обл.) кандидат-самовыдвиженец Владислав Голуб неоднократно обвинял штаб конкурента Виталия Войцеховского в организации подкупа избирателей и подавал по этому поводу заявления в полицию. В частности, кандидат утверждал, что под видом набора наблюдателей представители Войцеховского собирают списки избирателей, которых просят находиться на связи с координаторами в день голосования и готовы прийти на участок в конкретное время. За соответствующую готовность, как утверждал конкурент Войцехивского, избирателям пообещали выплатить 400 гривен. Кроме этого, народный депутат Иван Крулько 19 октября 2021 г. во время пленарного заседания парламента заявил об организации масштабного подкупа в ОВО №197. А кандидатка в ОВО №184 Екатерина Одарченко («Национальная платформа») публично заявляла об осуществлении в округах Херсонщины и Черкасщины скрытого подкупа избирателей под видом набора агитаторов, когда большое количество людей нанимают на заработную плату, а те должны привлечь других людей.

В округе №184 (Херсонская обл.) наблюдатели ОПОРЫ фиксировали системную деятельность благотворительного фонда Игоря Колихаева «Нам здесь жить!», которая де-факто способствовала агитационной активности Геннадия Лагуты, выдвиженца от партии. Особенно активно такая деятельность проходила до регистрации кандидата, но она продолжалась и позже. Например, наблюдателям ОПОРЫ стало известно об обновлении указанным фондом детских площадок в Новой Каховке и организации празднования «Дня осени» в Бериславе, во время которого на сцене с изображением кандидата Геннадия Лагуты провели розыгрыш павербанков, смартчасов и телевизора.

По оценкам ОПОРЫ, на начальном этапе избирательного процесса наиболее распространенным нарушением стало размещение печатных агитационных материалов на носителях наружной рекламы без необходимых сведений о заказчике этих материалов, учреждении, осуществившем печать, или указании, что печать осуществлена ​​с использованием оборудования, принадлежащего партии, их тираж.

Больше всего на политическую рекламу в Facebook потратил кандидат от «Слуги народа» в округе №197 Войцеховский - более 225 тысяч гривен. Он стал абсолютным лидером по расходам на такую ​​форму агитации в обоих округах. Вторым по количеству потраченных средств в черкасском округе стал кандидат от Европейской солидарности Роман Сущенко — он привлек к онлайн-продвижению более 50 тысяч гривен. Третьей по расходам в этом округе стала Наталья Степушенко (Новые лица), которая потратила почти 14 тысяч гривен. Политическая реклама в Facebook была единственным способом агитации этой кандидатки. В округе №184 наибольшее присутствие в Facebook имеет, как и в Черкасской области, кандидат от «Слуги народа» Сергей Козырь. Кроме официальной страницы рекламу в пользу этого кандидата транслировали еще 7 страниц. Совокупно на агитацию было потрачено около 200 тысяч гривен.

Напомним, 31 октября состоится голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в округах №184 (центр – г. Новая Каховка) на Херсонщине и №197 (центр – г. Золотоноша) в Черкасской области.