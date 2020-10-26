В правительстве внедряют новый формат публичной коммуникации с министрами и другими высокопоставленными чиновниками. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Василий Мокан.

«Начинаем новый формат интерактивного общения с министрами и другими высокопоставленными чиновниками Кабмина. Цель проекта - наладить еще более открытую публичную коммуникацию с чиновниками, информировать общество о текущем состоянии реализации государственной политики в различных сферах жизнедеятельности страны, а также способствовать более тесному взаимодействию между исполнительной и законодательной ветвями власти», – написал он.

По словам Мокана, в течение 30-минутного диалога в рамках проекта он будет говорить с министрами и другими должностными лицами центральных органов исполнительной власти о приоритетах в их деятельности и законодательных инициативах на ближайший год, а также озвучит актуальные вопросы от народных депутатов, экспертов и активных граждан.

«Мой первый гость - министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Задать свой вопрос вы можете в комментариях к этому посту! Наиболее интересные и рейтинговые вопросы пользователей задам непосредственно Вадиму Марковичу во время нашего общения, которое вы сможете посмотреть на моем YouTube-канале. Присоединяйтесь к дискуссии», – написал Мокан.