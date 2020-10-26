Киевская городская территориальная избирательная комиссия должна объявить результаты выборов мэра Киева и депутатов горсовета не позднее 6 ноября.

Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов, передает Укринформ.

«Официальные результаты Киевская городская территориальная избирательная комиссия должна объявить не позднее чем на 12 день после дня голосования. Согласно календарному плану Центральной избирательной комиссии - это 6 ноября 2020 года. Мы постараемся сделать это быстрее», - отметил Нилов.

Напомним, по результатам экзит-пола на выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко, за которого проголосовали 47,8% избирателей. На втором месте находится кандидат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Александр Попов с результатом 8,6%.