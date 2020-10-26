Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил о тенденции распространения «манипулятивных сообщений» для дискредитации руководства Вооруженных сил.

«Является откровенной ложью якобы мое указание военному комиссариату «о призыве отдельного гражданина», о чем узнал, как и вся украинская община, из социальных сетей», - говорится в заявлении Хомчака на странице Генштаба в Facebook.

Также он утверждает, что не соответствует действительности и информация о нарушении им жилищного законодательства.

«Данные о недвижимости должностных лиц указаны в ежегодных декларациях, с которыми может ознакомиться любой желающий. В моих декларациях указано, что полученные от государства жилые квадратные метры (83,1 м.кв.) по предыдущим местам службы возвращены Министерству обороны в полной мере, даже в большей площади (97 м.кв.). Я не уверен, что кто-то так делал до меня... Ходатайство о предоставлении штатно-должностного (служебного) жилья, с учетом указанного выше и изменением семейного положения, предоставлено министру обороны в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины», - заявил Хомчак.

Начальник Генштаба сообщил, что по факту передачи обнародованных служебных документов, содержащих его персональные данные, назначил служебную проверку.

20 октября музыкант и волонтер Тарас Тополя опубликовал информацию о якобы получении главнокомандующим ВСУ квартиры от государства в Киеве в дополнение к двум существующим. Тополя также оставил критические комментарии в отношении новоназначенной председателя Черниговской ОГА Анны Коваленко, которая недавно стала женой Хомчака. Позже музыкант и волонтер Тополя, который также является многодетным отцом, сообщил, что после его сообщения в сети им заинтересовался военкомат для вероятного призыва из запаса.