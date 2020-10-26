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СМИ: Рожкову лишили основных полномочий в НБУ 54

Первая замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова и заместитель главы Дмитрий Сологуб раскритиковали решение правления Нацбанка о перераспределении полномочий в регуляторе.

«Предоставляю свой личный комментарий относительно решения по перераспределению полномочий в НБУ. Мы с Дмитрием не поддержали это решение. Во-первых, такой подход не соответствует лучшим мировым практикам. Во-вторых, не только создает угрозы для принятия регулятором по-настоящему беспристрастных решений, но и разрушает коллегиальность», – написала Рожкова в Facebook.

Кроме того, это не соответствует принципам независимости, которые были заложены в основу трансформации Национального банка в 2014-2015 годах. «Напомню, эта трансформация проводилась с учетом требований МВФ, - отметила Рожкова. -

Но это тот случай, когда невыносимая жажда инноваций не учитывает мировые практики. Обновленная команда хочет сделать что-то совершенно новое и нетрадиционное. Возможно, эта новелла войдет в перечень выдающихся практик центробанкинга в мире».  

Ранее СМИ сообщили, что правление Национального банка лишило первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову полномочий по регулированию банковской сферы.
ForUm

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