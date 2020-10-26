Каждый пятый избиратель, не принимавший участие в голосовании, не смог этого сделать по состоянию здоровья, свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

«20% из тех, кто не голосовал на местных выборах, главной причиной назвали состояние здоровья, 19% - не проживают по месту прописки, 15% - заняты в день выборов, 14% - не знали, за кого голосовать. Для 12% - выборы неинтересны, 10% - из-за эпидемии коронавируса. В 4% нет выборов в их городе/селе, еще 4% - отсутствуют в списках», - говорится в сообщении.

При этом если бы была возможность голосовать электронно, из дома, то 46% из тех, не голосовал на местных выборах, таки проголосовали бы, 13% - 50/50, 14% - возможно и 25% - не голосовали бы.