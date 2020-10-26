также в разделеОбщество
ООС: Боевики вчера совершили один обстрел, с начала суток – «тишина» 8
Эксперты: В интернете скупают голоса под петицией за ликвидацию ОАСК 29
В Раде прогнозируют рост числа больных COVID-19 после выборов 13
Из-за COVID-19 Крым оказался на пороге гуманитарной катастрофы 48
В Украине больничные койки заняты на 61,1% 18
Сотни авто образовали очередь на границе Украины и Венгрии 24
Минздрав: От коронавируса умерли более 140 украинских медиков 28
COVID-19 в Украине: за сутки выявили более 6 тысяч новых случаев 33
ВОЗ дала рекомендации, как защититься от коронавируса на избирательном участке 11
ООН привлекла 500 млн долларов помощи пострадавшим из-за конфликта на Донбассе 18
Автокефалию ПЦУ признала еще одна церковь 28
Укрзализныця возобновляет продажу билетов на ряде станций 11
ГСЧС перешла на усиленный режим накануне местных выборов 10
Счастье попробуют открыть 10 ноября одновременно 19
В Украине зафиксировали 7014 новых случаев COVID-19 25
Боевики дважды нарушили «тишину» на Донбассе 12
23 октября. Картина дня 42
СБУ просит сообщать ей о нарушениях на выборах 12

Каждый пятый избиратель, не принимавший участие в голосовании, не смог этого сделать по состоянию здоровья, свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

«20% из тех, кто не голосовал на местных выборах, главной причиной назвали состояние здоровья, 19% - не проживают по месту прописки, 15% - заняты в день выборов, 14% - не знали, за кого голосовать. Для 12% - выборы неинтересны, 10% - из-за эпидемии коронавируса. В 4% нет выборов в их городе/селе, еще 4% - отсутствуют в списках», - говорится в сообщении.

При этом если бы была возможность голосовать электронно, из дома, то 46% из тех, не голосовал на местных выборах, таки проголосовали бы, 13% - 50/50, 14% - возможно и 25% - не голосовали бы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
6640 грн.
8
Теги