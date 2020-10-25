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Власти Испании на фоне роста заболеваемости коронавирусом приняли решение ввести режим чрезвычайного положения.

Как RTVE, чрезвычайное положение введено на 15 дней и в дальнейшем должно отдельно продлеваться.

Главной его задачей является легализация различных мер со стороны властей в регионах, которые по закону имеют право самостоятельно вводить ограничения, исходя из эпидемиологической ситуации.

На этой неделе власти местные власти просили правительство вернуть чрезвычайное положение. Оно позволит им, в частности вводить комендантский час.

Впервые чрезвычайное положение в Испании на фоне пандемии коронавируса действовало было введено в марте. Срок его действия закончился в июне.

Напомним, Италия вводит новые ограничения.
ForUm

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