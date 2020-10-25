также в разделеПолитика
МВД: выборы, в целом, проходят спокойно
Мэр Львова Садовый не смог проголосовать 5
Подсчитана явка на местных выборах 20
Активистка Femen обнажилась перед Зеленским 21
День выборов: полиция открыла 14 уголовных дел 23
Родители Зеленского ответили на пять вопросов от президента 23
Зеленский с супругой проголосовали на местных выборах 24
Полиция открыла 48 уголовных дел из-за нарушений в «день тишины» 8
В Украине проходят местные выборы 44
Арахамия заявил, что нашел под колесом автомобиля подозрительный сверток 12
Чтобы не узнали о вакцине: Почему США заблокировали самый популярный YouTube-канал украинского политика 135
Администрация Youtube блокирует канал Виктора Медведчука из-за его правдивых высказываний 75
Зеленский пожелал Дуде скорейшего выздоровления от Covid-19 11
Выборы: в полиции рассказали, что запрещено делать на избирательном участке 27
Чаплыга: Блокирование Ютуб-канала Медведчука – это уничтожение того, кто всухую выигрывает у проамериканских политиков на американских ресурсах 15
Разумков: Взаимодействие с ООН остается одним из приоритетов для Украины 19
Местные выборы: полиция уже открыла более 600 уголовных дел 11
У Медведчука назвали фейком информацию о связи задержанных титушек с политиком 23

В Киевской области разоблачили сеть подкупа избирателей. В организации подозревают командира одного из факультетов Университета государственной фискальной службы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины (МВД).

По указанию командира, которую он изложил в мобильном приложении, курсанты должны были прийти на один из участков города Ирпень, и отдать свои голоса за соответствующих кандидатов в депутаты от конкретной политической партии.

Стоимость одного голоса стоила более 1,5 тысячи гривен. Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателей). Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 5 лет.

Напомним, в день выборов полиция открыла 14 уголовных дел.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги