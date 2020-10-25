Родители президента Украины Владимира Зеленского проголосовали на местных выборах в Кривом Роге и приняли участие в опросе от главы государства.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как передает корреспондент издания, на подходе к волонтерам, отец президента Александр Зеленский громко заявил, что они с женой хотят ответить на все вопросы «да».

На видео видно, как волонтер спрашивает у него: «Все „да“»? На что отец президента отвечает: «Все „да“».

На вопрос волонтера, стоит ли прочитать все вопросы, он сказал, что очень хорошо все их знает.

Затем супруги Зеленских отправилось голосовать на участок № 493. После выхода с участка Александр Зеленский ответил, что ждет изменений после этих выборов.

Ранее в Киеве проголосовал Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой.

Напомним, в Украине начались местные выборы - избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 20:00 в воскресенье, 25 октября.