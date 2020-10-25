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В течение дня 24 октября и в ночь на 25 октября в Нагорном Карабахе продолжались боевые действия. Подразделения азербайджанской армии в соответствии с оперативным планом взяли под контроль новые территории.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Как сообщается, боевые действия на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта продолжались с разной интенсивностью. Вооруженные силы Армении открывали огонь по военным Азербайджана из стрелкового оружия, танков, минометов и пушек.

После этого войска азербайджанской армии нанесли серьезный урон Вооруженным силам Армении на территориях Ходжавендского, Губадлинского и Лачинского районов после чего, они отправились на новые позиции в разных направлениях.

Напомним, накануне Армения заявила о боях в Карабахе на всех направлениях.
ForUm

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