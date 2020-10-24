Локальные бои продолжаются на всех участках линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, военнослужащие непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) успешно пресекают наступательные действия азербайджанских военных. Об этом сообщило Министерство обороны Армении утром в субботу, 24 октября.

«Ночью в зоне противостояния Арцаха (непризнанная НКР – ред.) и Азербайджана обстановка была относительно спокойной. На отдельных участках продолжались артиллерийские дуэли и перестрелки. В настоящее время на всей линии фронта идут бои местного значения. Подразделения армии обороны успешно пресекают наступательные действия противника, контролируя оперативно-тактическую обстановку», – говорится в сообщении.

Также уверждается, что накануне вечером обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Нагорного Карабаха – Степанакерт.

Напомним, Армения готова признать независимость Нагорного Карабаха.