Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетят в Россию к Владимиру Путину для трехсторонних переговоров по поводу Нагорного Карабаха.
Об этом говорится на сайте президента России.
Переговоры состоятся 11 января по инициативе президента РФ.
«Планируется рассмотреть ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем», — сказано в сообщении.
Кроме того, предусмотрены отдельные переговоры Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.
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