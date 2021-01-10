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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетят в Россию к Владимиру Путину для трехсторонних переговоров по поводу Нагорного Карабаха.

Об этом говорится на сайте президента России.

Переговоры состоятся 11 января по инициативе президента РФ.

«Планируется рассмотреть ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем», — сказано в сообщении.

Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям пострадавших районов, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей, говорят в Кремле.

Кроме того, предусмотрены отдельные переговоры Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.
ForUm

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