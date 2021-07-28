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На границе Армении и Азербайджана в ночь на 28 июля произошли новые столкновения, в которых стороны обвинили друг друга. В результате боевых действий погибли трое военных с армянской стороны, точной информации о потерях Азербайджана нет, сообщает «Европейская правда».

В Минобороны Армении заявили, что в 03:40 «подразделения вооруженных сил Азербайджана совершили нападение на армянские позиции, расположенные на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы».

Бои начались в районе от Сотка в Верин Шоржа.

Около 8 утра Минобороны Армении сообщило о трех погибших военных и двух раненых и утверждает, что потери есть с обеих сторон.

В ведомстве обвинили Баку в нарушении режима тишины перед будущими переговорами в Москве. «Противник пытается улучшить свои позиции, создавая благоприятные условия для продвижения», - заявили в Минобороны Армении.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что на 9:20 «азербайджанские подразделения, инициировавшие атаку на армянские позиции, понесли потери и были отброшены на исходные позиции», перестрелки продолжаются. Она добавила, что на других участках границы ситуация остается стабильной.

Минобороны Азербайджана около 10 утра по местному времени опубликовало сообщение о том, что «меры в ответ на провокацию, начатую вооруженными силами Армении» продолжаются и ситуация «под контролем подразделений Азербайджана». О потерях в сообщении не упоминают.

Минобороны Азербайджана также отрицает, что от обстрелов пострадали гражданские объекты на территории Армении, назвав это дезинформацией.

«Призываем военно-политическое руководство Армении воздержаться от авантюристических действий, провокаций и сознательного обострения ситуации на государственной границе двух стран и начать переговоры о делимитации государственной границы ... Ответственность за эскалацию полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении», - добавляют в заявлении.

В Министерстве иностранных дел Армении в свою очередь возложили ответственность за дальнейшее обострение на Азербайджан и отметили, что азербайджанские военные незаконно находятся на суверенной территории страны. «В ответ на применение силы Азербайджаном против территориальной целостности Армении, Республика Армения задействует весь военно-политический инструментарий, предусмотренный международным правом», - добавляют в заявлении.

Напомним, 23 июля Ереван и Баку заявили о перестрелке на границе, в результате которой получили ранения трое армянских военнослужащих и погиб один военный Азербайджана. Стороны обвинили друг друга в провокации и отрицают, что первыми открыли огонь.

Перед этим последний виток обострения между Арменией и Азербайджаном произошел во второй половине мая. 12 мая премьер Армении заявил, что военные Азербайджана пересекли границу в районе озера Севлич и углубились на территорию Армении на 3,5 км.  В МИД Азербайджана в ответ заявили, что армия Азербайджана занимает свои позиции, определенные соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года.

 
ForUm

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