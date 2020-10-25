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В Украине с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 140 медицинских работников.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает UA: Суспільне.

Как сообщает 24 канал, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что по состоянию на 23 октября коронавирус в Украине обнаружили у 20 884 медиков.

От общего количества инфицированных в стране медицинские работники составляют более 6%. В начале апреля эта цифра составляла 20%.

Как отмечает главный санврач Украины Виктор Ляшко, украинская система здравоохранения может выдержать рост заболеваемости COVID-19, при котором ежесуточно будут фиксировать 15−17 тыс. новых случаев болезни.

«Но мы не хотим, чтобы это происходило, поскольку это значительная нагрузка на врачей. Врачи эмоционально истощены, физически истощены. Они работают круглосуточно в тяжелом режиме, выходят и постоянно видят нарушения противоэпидемиологических норм: люди не надевают маски, не соблюдают дистанцию, я уже не говорю о мытье рук. И это эмоционально влияет. Здесь они спасают жизни, а тут кто-то не слушает», — добавил Ляшко.

Замминистра рассказал, что сейчас после смерти медработника, у которого подтвержден COVID-19, проводится расследование, после которого принимают решение о выплате компенсаций его родственникам.

«Мы с Минсоцполитики обсудили, как упростить процедуру проведения таких расследований для работников, оказывающих помощь в больницах пациентам с СOVID-19. Если человек работает в больнице, получает 300% надбавки, заразился, произошел летальный случай, то дополнительных расследований не нужно, поскольку документально все и так зафиксировано, что он работает с больными коронавирусом», — добавил Ляшко.

Напомним, Киев лидирует в Украине по заболеваемостью коронавирусом.
ForUm

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