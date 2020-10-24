За минувшие сутки в Киеве подтвердили 650 новых случаев заболевания коронавирусом СOVID-19. Это третий подряд антирекорд. Скончались 18 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в субботу, 24 октября.

Городской голова назвал динамику заболеваемости в столице – тревожной. По его данным, среди новых больных 315 женщин в возрасте от 18 до 87 лет и 21 девочка от двух до 16 лет. А также 198 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет и 26 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет. Заболели также 23 медика. В больницы госпитализировали 47 пациентов.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 101, в Соломенском районе – 71 и в Оболонском районе – 64 случая.

Всего с начала пандемии в столице Украины уже 33 695 подтвержденных случаев COVID-19. Это худший показатель в стране. Коронавирус унес жизни 674 киевлян. Преодолели болезнь 11 686 жителя столицы, в том числе 197 за последние сутки.