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Накануне дня проведения местных выборов Служба безопасности Украины обращается к гражданам с призывом сообщать о нарушениях избирательного законодательства и фактах незаконного вмешательства в избирательные процессы по телефону горячей линии: 0800501482.

В частности, СБУ просит при наличии соответствующих данных информировать правоохранителей о:

• подготовке к совершению террористических актов, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля;

• подготовке и фактах посягательств на субъектов избирательного процесса, избирательные штабы, территориальные избирательные комиссии;

• преступлениях против избирательных прав и свобод граждан и др.

Служба безопасности Украины в пределах своих полномочий принимает все необходимые меры для недопущения любых попыток искажения результатов местных выборов 25 октября и дестабилизации общественного порядка в день проведения местных выборов, который также может быть связан с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных спецслужб.

Информация, полученная СБУ на горячую линию, является конфиденциальной и будет тщательно проверена.
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