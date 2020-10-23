Сегодня в украинских медиа появилась новость о расследовании Киевской прокуратурой попытки рейдерской атаки на одну из аккредитованных площадок в системе публичных закупок Prozorro.

«В действительности никакой угрозы безопасности электронной системы Prozorro нет и никогда не было, а сама система публичных закупок вместе с государственным предприятием «Прозорро» на 100% принадлежит государству. ГП «Прозорро» подчиняется Кабмину», - говорится в распространенном заявлении.

Система Prozorro построена по двухуровневой системе: есть центральная база данных и модуль аукционов, которые администрирует ГП «Прозорро». А есть аккредитованные частные площадки, которые создают пользовательский интерфейс и предоставляют клиентам поддержку. Собственно, такая разветвленность системы как раз делает любые несанкционированные вмешательства в электронную систему и базу данных невозможными.

«Итак, ни корпоративных, ни технологических атак на систему Prozorro не было», - говорится в заявлении.

Напомним, в июне 2020 ГП «Прозорро» первым среди государственных структур на постоянной основе запустило Bug Bounty - программу поиска уязвимостей с помощью белых хакеров. В сентябре 2019 система Prozorro уже проводила разовую программу Bug bounty.