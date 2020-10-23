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Завершено досудебное расследование в отношении группы лиц, причастных к незаконному завладению половиной доли в уставном капитале площадки системы Prozorro ООО «Держзакупівлі.Онлайн» и дальнейшей легализации (отмывания) незаконно полученного имущества (ч. 4 ст. 189 УК Украины и ч. 2 ст. 209 УК Украины), сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Согласно материалам следствия, в 2017 году у участников преступной группы, возглавляемой бывшим милиционером, возник преступный умысел получить контроль над обществом «Держзакупівлі.Онлайн», более известного как интернет-ресурс, входящий в систему публичных закупок Prozorro.

С этой целью злоумышленники под угрозами насилия заставили одного из совладельцев компании заключить мнимый договор на отчуждение принадлежащей ему доли корпоративных прав в размере 50% уставного капитала.

Стоимость доли составляла 500 тыс. долларов США.

В дальнейшем для легализации незаконно полученного имущества участники группы создали цепь гражданско-правовых отношений по переоформлению прав на подставных лиц.

Сейчас трем соисполнителям преступления объявлено о завершении следствия и открыто материалы уголовного производства для ознакомления.

Досудебное расследование осуществлялось следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного Киеве, оперативное сопровождение Управлением СБУ в Черкасской области.

Угрозы работе системы публичных закупок Prozorro в настоящее время нет.
ForUm

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