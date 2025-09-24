Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) готується до проведення фіналу Національного відбору на «Дитяче Євробачення-2025» і вже оприлюднила деталі витрат на організацію заходу. Згідно з інформацією, розміщеною на платформі державних закупівель Prozorro, вартість монтажу сцени та освітлення становитиме 2 млн 289 тис. гривень, стало відомо у Prozorro.

Ці кошти передбачені для створення технічної інфраструктури, яка забезпечить якісну зйомку фінального шоу, що традиційно транслюється в ефірі "Суспільного мовника". До переліку робіт входить встановлення сценічних конструкцій, монтаж світлового обладнання, налаштування електротехнічних систем та забезпечення безпеки під час зйомок.

Порівняння з минулим роком

Для порівняння, у 2024 році аналогічні роботи обійшлися державному мовнику майже на 200 тис. грн дешевше. Зростання витрат пояснюється, зокрема, оновленням технічних вимог, підвищенням цін на обладнання та бажанням створити більш масштабне і видовищне шоу, яке відповідатиме міжнародним стандартам.

Терміни виконання

Згідно з умовами тендеру, всі роботи мають бути завершені до 12 жовтня 2025 року, щоб встигнути провести репетиції, технічні тестування та фінальну зйомку. Очікується, що сам фінал відбору відбудеться в середині жовтня, а ім’я представника України стане відомим до кінця місяця.

Контекст і значення

«Дитяче Євробачення» — це щорічний міжнародний пісенний конкурс, у якому беруть участь юні виконавці з різних країн Європи. Україна традиційно бере активну участь у конкурсі, а її представники неодноразово здобували високі оцінки журі та глядачів.

Оголошення про витрати вже викликало дискусії в соціальних мережах. Частина користувачів ставлить під сумнів доцільність таких витрат.