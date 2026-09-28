Шукаєте приміщення для офісу, магазину, складу чи виробництва? Крім звичайного ринку комерційної нерухомості, є ще один варіант — оренда державного майна та об'єктів, що належать територіальним громадам.

Такі пропозиції можна знайти на Prozorro.Продажі. Через систему в оренду передають приміщення, будівлі, обладнання, транспорт та інше майно, а право оренди за конкурентною процедурою визначається на електронному аукціоні.

Розберемося, як працює оренда державного майна на Prozorro.Продажі, де шукати цікаві об'єкти та що потрібно зробити, щоб взяти участь у торгах.

Що можна орендувати

Варіанти можуть бути дуже різними: від невеликого приміщення до окремої будівлі чи майнового комплексу.

Через Prozorro.Продажі можна знайти, зокрема:

нежитлові приміщення та частини будівель;

окремі будівлі й споруди;

майнові комплекси;

транспорт;

обладнання та інше окреме майно.

Тому шукати об'єкти можна під конкретне завдання бізнесу — офіс, склад, торгову точку, майстерню, виробництво або місце для надання послуг.

Поряд із державними об'єктами через систему доступна й оренда комунального майна. Наприклад, громада може передавати в оренду вільне приміщення у своїй будівлі.

Важливий момент: йдеться саме про оренду. Переможець аукціону не стає власником об'єкта, а отримує право користуватися ним на умовах майбутнього договору.

Знайшли цікавий об'єкт — що дивитися в оголошенні?

Припустимо, ви знайшли приміщення у потрібному районі й стартова орендна плата вас влаштовує. Подавати заявку одразу не варто.

Спочатку подивіться на сам об'єкт: його площу, стан, розташування та характеристики. Потім — на умови оренди, строк договору та можливі обмеження щодо використання майна.

Не менш важливі додаткові витрати. Приміщення може потребувати ремонту або переобладнання, а до орендної плати можуть додаватися інші платежі.

Тобто оцінювати варто не тільки цифру, яку ви бачите в оголошенні, а скільки реально коштуватиме користування об'єктом вашому бізнесу.

Якщо є можливість оглянути приміщення до аукціону, краще нею скористатися. Фото допомагають відсіяти невідповідні варіанти, але не завжди передають реальний стан майна.

Як взяти участь в аукціоні

Коли об'єкт обрано й умови підходять, можна переходити до участі.

Оренда державного майна через аукціон відбувається онлайн, а заявку учасник подає через один із підключених до Prozorro.Продажі електронних майданчиків.

У спрощеному вигляді шлях учасника виглядає так:

Зареєструватися на електронному майданчику. Обрати лот і вивчити його умови. Підготувати необхідні документи. Сплатити передбачені для участі внески. Подати заявку і свою цінову пропозицію. Взяти участь в електронному аукціоні. У разі перемоги пройти оформлення результатів та укласти договір оренди.

Точний перелік документів, розміри внесків і строки зазначаються для конкретного аукціону. Тому перед поданням заявки варто пройтися по умовах лота ще раз і переконатися, що все підготовлено.

Що відбувається під час торгів

У день проведення аукціону учасники змагаються за право оренди. Під час торгів вони можуть підвищувати свої ставки відповідно до правил процедури.

Саме тут є один важливий нюанс: стартова орендна плата не обов'язково буде фінальною.

Наприклад, ви знайшли дуже привабливе приміщення за стартовою ціною, але ним зацікавилися ще кілька підприємців. Під час торгів ставка зростає — і в якийсь момент об'єкт уже може бути невигідним саме для вашого бізнесу.

Тому ще до початку електронного аукціону оренди корисно визначити свою максимальну ставку.

Не ту, яку ви теоретично можете заплатити, а ту, за якої оренда все ще має економічний сенс.

Перемога в торгах також не означає, що на цьому процедура закінчилася. Далі потрібно виконати встановлені умови, оформити результати аукціону та укласти договір оренди.

Як не пропустити хороший об'єкт

Підходящого приміщення сьогодні може не бути, а завтра з'явиться саме те, що потрібно. Тому оренда майна онлайн зручна ще й можливістю регулярно стежити за новими пропозиціями.

Найпростіше спочатку визначити власні критерії: де шукаємо → яка площа потрібна → для чого використовуватимемо → який бюджет готові витрачати.

Тоді замість перегляду всіх аукціонів можна концентруватися лише на релевантних пропозиціях.

Для участі все одно знадобиться електронний майданчик. Наприклад, одним із майданчиків, підключених до Prozorro.Продажі, є E-Tender. Через нього можна працювати з аукціонами та подавати документи й пропозиції, а за потреби — отримати консультацію щодо участі.

Це особливо зручно, якщо ви вперше берете участь в аукціоні оренди державного майна і ще не знайомі з процедурою.

Чи варто бізнесу шукати майно на Prozorro.Продажі?

Державне або комунальне приміщення не обов'язково буде дешевшим чи кращим за приватне. І навпаки — відмовлятися від такого варіанта лише через незнайому процедуру теж не варто.

Краще сприймати оренду державного майна як ще одне джерело пропозицій для бізнесу.

Знайшли цікавий об'єкт — порівняйте його з альтернативами на приватному ринку. Врахуйте розташування, стан, витрати на ремонт, умови використання та можливу фінальну орендну плату після торгів.

Якщо цифри сходяться, можна переходити до участі.

У цьому й полягає головна перевага оренди майна через Prozorro.Продажі для підприємця: ви отримуєте ще один канал пошуку приміщень та інших активів і самі вирішуєте, чи підходять конкретний об'єкт та умови вашому бізнесу.