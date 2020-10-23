Город Тернополь, вероятно, сможет выйти из «красной» зоны эпидемиологической опасности уже через неделю.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал на онлайн брифинге по результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, сообщает Укринформ.

«При условии сохранения положительной динамики город Тернополь сможет выйти из «красной» зоны уже через неделю», - сказал Степанов.

Однако, по его словам, уровень заболеваемости в Сумах, которые также находятся в этой зоне, вторую неделю подряд превышает показатель 900 человек на 100 000 населения.

Напомним, 23 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 26 октября.