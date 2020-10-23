Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 26 октября, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Так, с 00 часов 00 минут 26 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование.
При этом Киев остается в «оранжевой» зоне.
К «красной» зоне будут отнесены:
- города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;
- Славянский район Донецкой области;
- города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- Перечинский район Закарпатской области;
- город Ивано-Франковск и Тисменецкий район Ивано-Франковской области;
- города Борисполь, Васильков и Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области;
- города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;
- Сокальский район Львовской области;
- город Николаев Николаевской области;
- города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области;
- город Полтава Полтавской области;
- города Ривнео, Вараш, Дубно и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ривненской области;
- города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;
- города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий, Казовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий и Тернопольский районы Тернопольской области;
- города Харьков и Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовский и Первомайский районы Харьковской области;
- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Каменец-Подольский, Летичевский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
- города Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Смоленской районы Черкасской области;
- города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;
- города Чернигов и Нежин Черниговской области.
Напомним, с 19 октября в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование.
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