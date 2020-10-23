По подозрению в совершении хулиганских действий на Аллее Героев Небесной Сотни полицейские задержали 21-летнего студента, сообщает пресс-служба столичного главка.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками Печерского управления полиции по подозрению в совершении вышеуказанного уголовного преступления задержан 21-летний студент 3-го курса одного из вузов столицы. Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия. Свои противоправные действия задержанный объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках досудебного расследования, начатого по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, полицейские будут устанавливать все обстоятельства и причины произошедшего. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, 22 октября отделом дознания Печерского управления столичной полиции было открыто уголовное производство по факту хулиганских действий неизвестного, который справил нужду на Аллее Героев Небесной Сотни.