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В испанском городе Алькала-де-Энарес неподалеку Мадрида осквернили мемориал Небесной сотни. На памятнике баллончиком нарисовали фашистскую звезду, а также испортили надпись на мемориальной доске.

Об этом рассказал волонтер, экс-голова ассоциации «Украинцы Алкалы» Андрей Модрицкий сообщает hromadske.

По его словам, это не первый случай осквернение мемориала.

В разговоре с нами Модрицкий предположил, что портят памятник «местные коммунистические партии и радикалы».

«Есть много доказательств тому: это как выступления на заседаниях местного самоуправления о закрытии мемориала, потому что они считают нас фашистами, так и выстрелы по табличке из огнестрельного оружия», — говорит волонтер.

Мемориал открыли в 2014 году по случаю 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко и в память о Небесной сотне. Это один из первых в мире памятников Небесной сотне. Также украинцы в Алькала-де-Энарес за свой счет высадили парк из 47 вишен, которые символизируют годы жизни Шевченко.

В 2015 году неизвестные повредили доску мемориала, а треть деревьев в парке вокруг уничтожили. Тогда, по словам Модрицкого, ситуацию удалось решить с помощью бывшего посла Украины в Испании Сергея Погорельцева.

В следующем году памятник восстановили, но без оригинальной надписи на доске. В 2017 году к решению проблемы подключился мэр Алькалы. Наконец в парке высадили новые деревья, а мемориальную доску восстановили.
ForUm

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