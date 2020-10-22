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Киевские полицейские открыли уголовное производство по факту хулиганских действий на Аллее Героев Небесной Сотни, сообщает пресс-служба столичного главка.

Сегодня ночью на спецлинию 102 от представителя волонтерской группы поступило сообщение о том, что в телеграмм-канале одного из информационных порталов размещено видео, где неизвестный мужчина справляет нужду на Аллее Героев Небесной Сотни.

По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа для проведения первоочередных следственных действий. Правоохранители опросили возможных свидетелей инцидента и тщательно осмотрели место преступления.

Отделом дознания Печерского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить личность правонарушителя и привлечь к ответственности.
ForUm

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