В статистику Минздрава по летальности от COVID-19 попадают и те случаи, когда человеку устанавливается диагноз посмертно.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге 23 октября, передает Укринформ.

«За последние сутки в Украине зафиксирован 121 летальный случай с подтвержденным коронавирусом. Хочу отметить, что если прижизненно COVID-19 не установлен, но были клинические признаки по заболеваемости коронавирусом, то он (диагноз. - Ред.) устанавливается посмертно, и это попадает в нашу статистику. Это по поводу того, как некоторые политиканы начинают рассказывать, что Минздрав неправильно подает статистику», - сказал Степанов.

Он уточнил, что за сутки коронавирусом заболели 344 ребенка и 356 медработников. Были госпитализированы 1 032 человека.

Напомним, по состоянию на 9:00 23 октября в Украине зафиксировано 7517 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.