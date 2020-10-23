По состоянию на 9:00 23 октября в Украине зафиксировано 7517 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего в Украине зафиксировано 330 396 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6164 летальных, 137578 пациентов выздоровели.
Всего проведено 2950463 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 2680 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 8923 случая;
Волынская область - 11 792 случая;
Днепропетровская область - 12 380 случаев;
Донецкая область - 8160 случаев;
Житомирская область - 11 264 случая;
Закарпатская область - 12 541 случай;
Запорожская область - 7495 случаев;
Ивано-Франковская область - 17 705 случаев;
Кировоградская область - 1858 случаев;
Киев - 33135 случаев;
Киевская область - 13 958 случаев;
Львовская область - 26 399 случаев;
Луганская область - 2985 случаев;
Николаевская область - 6602 случая;
Одесская область - 21 128 случаев;
Полтавская область - 7532 случая;
Ривненская область - 16 985 случаев;
Сумская область - 9888 случаев;
Тернопольская область - 18 613 случаев;
Харьковская область - 31 592 случая;
Херсонская область - 2951 случай;
Хмельницкая область - 12 413 случаев;
Черновицкая область - 18 811 случаев;
Черкасская область - 7704 случая;
Черниговская область - 7582 случая.
Напомним, по состоянию на 9:00 22 октября в Украине было зафиксировано 7053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
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