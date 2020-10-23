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По состоянию на 9:00 23 октября в Украине зафиксировано 7517 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине зафиксировано 330 396 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6164 летальных, 137578 пациентов выздоровели.

Всего проведено 2950463 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 2680 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 8923 случая;

Волынская область - 11 792 случая;

Днепропетровская область - 12 380 случаев;

Донецкая область - 8160 случаев;

Житомирская область - 11 264 случая;

Закарпатская область - 12 541 случай;

Запорожская область - 7495 случаев;

Ивано-Франковская область - 17 705 случаев;

Кировоградская область - 1858 случаев;

Киев - 33135 случаев;

Киевская область - 13 958 случаев;

Львовская область - 26 399 случаев;

Луганская область - 2985 случаев;

Николаевская область - 6602 случая;

Одесская область - 21 128 случаев;

Полтавская область - 7532 случая;

Ривненская область - 16 985 случаев;

Сумская область - 9888 случаев;

Тернопольская область - 18 613 случаев;

Харьковская область - 31 592 случая;

Херсонская область - 2951 случай;

Хмельницкая область - 12 413 случаев;

Черновицкая область - 18 811 случаев;

Черкасская область - 7704 случая;

Черниговская область - 7582 случая.

Напомним, по состоянию на 9:00 22 октября в Украине было зафиксировано 7053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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