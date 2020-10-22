На Луганщине с целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима начали действовать дополнительные временные режимные ограничения в пределах Станично-Луганского, Беловодского, Меловского, Марковского, Новопсковского, Белокуракинского, Троицкого, Старобельского контролируемых пограничных районов.

Режимные ограничения, установленные приказом начальника Луганского пограничного отряда, будут оставаться до 31 декабря 2020 года, сообщает Укринформ.

В частности, в определенных районах запрещается: пребывание лиц в пределах пограничной полосы в непосредственной близости у государственной границы на расстоянии до 200 метров, за исключением представителей правоохранительных органов, лиц, проводящих сельскохозяйственные работы по спискам работников и техники, согласованными с подразделениями Госпогранслужбы Украины, и лиц, место жительства которых зарегистрировано, постоянно проживают, имеют письменное приглашение близких родственников.

Запрещается въезд и пребывание лиц в полосе местности от государственной границы в пределах пограничной полосы, производства работ. Эти ограничения не применяются к лицам, которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью собственных (арендованных) земельных участках (паях), находящихся в этой полосе, исключительно в случае заблаговременного информирования подразделения охраны государственной границы о намерении проведения таких работ.

Также дополнительные режимные ограничения введены и в пределах населенного пункта Меловое. В частности, подход (пребывание) лиц, кроме представителей правоохранительных органов, до заградительного забора на государственной границе по улицам Дружбы Народов, Меловская, Железнодорожная, Рабочая, Оборонная пгт. Меловое, ближе, чем на 5 метров. Пребывание иностранцев и лиц без гражданства на улице Дружбы Народов пгт. Меловое и т.п.

Государственная пограничная служба напоминает гражданам, что нарушение указанных дополнительных режимных ограничений влечет за собой административную ответственность.