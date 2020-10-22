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После перенесенной коронавирусной болезни COVID-19 человек может до месяца находиться на больничном.

Об этом во время брифинга сообщила Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца, а также член медицинского совета при Минздраве, сообщает УНИАН.

«Согласно нашим нормативным документам, вы можете до месяца находиться на больничном после того, как перенесли COVID-19», - сказала Голубовская.

По ее словам, это связано с «постковидным синдромом», третьей стадией развития COVID-19. «Его сейчас очень интенсивно изучают, потому что это - отдельная проблема. Поэтому пациентам тоже нужно находиться под определенным наблюдением», - сказала инфекционист. 

Напомним, по состоянию на 9:00 22 октября в Украине зафиксировано 7053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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