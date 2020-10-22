Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская заявила, что Украина входит в самый тяжелый эпидсезон в условиях пандемии COVID-19.

Как передает УНИАН, об этом она сообщила на онлайн-брифинге.

Она отметила, что сегодня наблюдается естественный рост заболеваемости COVID-19, который был прогнозирован.

«Этот (эпидемический – Ред.) сезон, в который мы входим, наверно, будет самым тяжелым с момента возникновения этой проблемы», - добавила Голубовская.

«Естественно, так как растет общее количество заболевших. Мы с вами прекрасно понимаем, что данные официальной статистики в инфекционной патологии всегда отстают от реального распространения заболевания, потому что есть некоторые больные люди с коронавирусной инфекцией, у которых отрицательный результат ПЦР. Это происходит во всем мире. Через несколько лет мы узнаем оценочные данные о распространенности этой инфекции», - добавила она.

Врач-инфекционист отметила, что такой рост больных COVID-19 вызывает нагрузку на систему здравоохранения, прежде всего за счет того, что возрастает количество тяжелых больных.

«К сожалению, персонала не хватает, как его не хватает во всем мире. Персонал тоже болеет разными болезнями. На сегодняшний день в системе здравоохранения всем очень тяжело. Тяжело уже давно, но сейчас мы входим в самый непростой сезон», - отметила она.

Голубовская призвала граждан соблюдать все необходимые противоэпидемические правила.

«У нас ничего не изменилось со Средних веков, когда речь идет о противодействии такому заболеванию, против которого нет средств специфической профилактики и лечения. У нас остается одно - минимизировать риски заражения путем разобщения возможных очагов инфекции», - добавила врач-инфекционист.

По ее словам, поскольку Украина находится в очаге интенсивной передачи инфекции, все граждане должны воспринимать себя, как потенциально инфицированных, и соответствующим образом вести себя с окружающими, особенно попадая в места большого скопления людей.

Напомним, по состоянию на 9:00 22 октября в Украине зафиксировано 7053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.