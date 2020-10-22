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Испания стала первой страной в Европейском Союзе, в которой было зафиксировано более 1 млн. зараженных коронавирусом за время пандемии на планете Земля.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на El País.

Правительство рассматривает комендантский час, поскольку политические скандалы угрожают усилиям по борьбе с коронавирусом.

По информации испанского министерства здравоохранения, количество зарегистрированных заражений коронавирусом в стране выросло до 1 005 295. Испания оказалась в шестерке стран мира с самым высоким числом инфицированных COVID-19.

За последние 24 часа в стране обнаружили коронавирус у 16973 человек, 156 человек скончались. Всего за время пандемии в Испании умерло 34,3 тысячи человек, у которых диагностировали COVID-19. 


 
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