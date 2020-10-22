В среду, 21 октября, в Минске исчез известный поэт Дмитрий Строцев, передает Укринформ.

«Мы с Димой расстались у дома около 11:00. После этого никто не смог с ним связаться. По работе на связь ни с кем не вышел. Все телефоны не отвечают, в сети его нет », - сообщила жена поэта Аня Строцева.

Напомним, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.

23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что «инаугурация» Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.

Евросоюз не признает легитимности Александра Лукашенко как президента Беларуси и ожидает новых демократических выборов в стране.