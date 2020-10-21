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Государственное бюро расследований совместно с Главным управлением внутренней безопасности СБУ задержали военнослужащего (майора) регионального Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области, который систематически, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений получал и передавал заинтересованным лицам информацию с ограниченным доступом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

По предварительной информации, сотрудник СБУ требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 5000 долларов США от жительницы Харькова. За взятку он должен был изъять и вернуть транспортное средство потерпевшей, которым незаконно завладели лица и предоставить ей сведения, содержащие персональные данные этих лиц.

20 октября 2020 следователи ГБР задержали правоохранителя после получения им неправомерной выгоды в сумме 5000 долларов США.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляют прокуроры Офиса генпрокурора.
ForUm

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