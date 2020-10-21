Кабинет министров с 26 октября будет работать в дистанционном режиме.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Еспресо.TV.
«Со следующей недели правительственные совещания и правительство мы полностью переведем в онлайн. Таково требование времени», - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что приглашенным на сегодняшнее заседание чиновникам предлагалось работать в онлайн-режиме. Онлайн, в том числе, будут проходить заседания правительства.
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