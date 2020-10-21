также в разделеПолитика
Зеленский поручил провести военный парад к 30-летию Независимости Украины 8
НАТО при разработке своей стратегии проконсультируется с Украиной 7
Партия Медведчука инициировала обсуждение торгово-экономического сотрудничества Украины и России 13
КИУ: Перенос второго тура выборов оставит города без власти 9
Портнову вынесли предупреждение за хамство в соцсетях в адрес «5 канала» 9
Суд отказался допрашивать Зеленского и Авакова по делу Шеремета 9
Посол ЕС выступил в Кабмине на украинском и процитировал Стуса 12
«Слуга народа» хочет отменить второй тур местных выборов 20
МВД: Почти все партии во время предвыборной гонки нарушают закон 19
Медведчук: Зеленский решил попиариться на теме свободной экономической зоны 28
Опрос 25 октября профинансирует «Слуга народа» 14
Президент подписал закон о разведке 24
У Путина уверяют, что обеспечат Крым водой без Украины 65
Медведчук объяснил, почему опрос, инициированный Зеленским, будет нелегитимным 23
Результаты опроса: В Василькове «Слуга народа» будет иметь своего мэра и первенство в горсовете 14
Около сотни «слуг народа» на два дня поехали на Донбасс 13
В ТКГ допустили внесение «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса 27
Кравчук назвал этапы реинтеграции Донбасса 35

Кабинет министров с 26 октября будет работать в дистанционном режиме.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Еспресо.TV.

«Со следующей недели правительственные совещания и правительство мы полностью переведем в онлайн. Таково требование времени», - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что приглашенным на сегодняшнее заседание чиновникам предлагалось работать в онлайн-режиме. Онлайн, в том числе, будут проходить заседания правительства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2842 грн.
9
Теги