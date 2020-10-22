На улице Минайской в ​​Ужгороде рабочие в накидках с символикой партии ВО «Батькивщина» начали ремонт двора у нескольких многоэтажек. Об этом факте представители ОПОРЫ сообщили в полицию.

Кроме этого, на улице Мытной в Ужгороде установили лавочки с символикой и номером в избирательном бюллетене политической партии ВО «Батькивщина». Также, как сообщили ОПОРЕ, на улице Гагарина прохожим раздавали пряники с символикой этой же партии и именем кандидата в депутаты Ужгородского городского совета Станислава Пономарева.

19 октября на улице Минайской в ​​Ужгороде люди в белых накидках с символикой политической силы ВО «Батькивщина» начали ремонт двора нескольких многоквартирных домов. На месте наблюдателю ОПОРЫ удалось узнать, что люди монтировали дорогу по устному согласованию председателя ОСМД. Однако после приезда полиции на место происшествия, рабочие покинули локацию.

«Призываем полицию Закарпатья оперативно выяснить ситуацию в отношении организаторов так называемого «агитационного ремонта» с целью профилактики дальнейших подобных акций в последнюю неделю агитационной кампании», - отмечает координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Закарпатской области Ярослав Гулан.

На улице Мытной в Ужгороде наблюдатель ОПОРЫ 19 октября обнаружил две скамьи с логотипом и названием партии ВО «Батькивщина». Также на лавочке нанесли номер партии в избирательном бюллетене - 20. О факте наличия «агитационной» скамьи наблюдатели ОПОРЫ готовят обращение в полицию - для проверки на предмет подкупа избирателей.

Также, как стало известно Гражданской сети, 19 октября в Ужгороде на улице Гагарина людям раздавали пряники с логотипом партии ВО «Батькивщина» и именем кандидата в депутаты Ужгородского городского совета от этой политической силы - Станислава Пономарева.

Фото с пряником предоставлено пользователем фейсбука Стасом Шаваловым.

Также 17 октября наблюдательница ОПОРЫ зафиксировала информационную доску с агитационными листовками разных кандидатов, которую разместили на территории Холмкивского сельского совета, в которой находится помещение участковой избирательной комиссии. Речь идет об агитационных плакатах с символикой политических сил ВО «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Слуга народа». По данному факту ОПОРА готовит заявление в полицию.

«В Избирательном кодексе четко прописано, где размещать печатную агитацию нельзя, и это, в частности, на зданиях и внутри помещений государственных или муниципальных учреждений, - отмечает координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Закарпатской области Ярослав Гулан. - Также запрещено проводить агитацию, которая сопровождается раздачей продуктов питания любой стоимости. При этом ОПОРА призывает воздержаться от маркировки продуктов питания символикой партии».