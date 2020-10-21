Следователи сообщили о подозрении 29 лицам в 19 уголовных производствах, касающихся избирательного процесса. Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, сообщает пресс-служба МВД.

«В целом следователями сообщено о подозрении 29 лицам в 19 уголовных производствах, касающихся избирательного процесса. За совершение преступлений против избирательных прав 5 подозреваемым лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, 8 - домашний арест, 10 - личное обязательство», - сообщил Цуцкиридзе.

По его словам, в последние дни зарегистрировано ряд тяжких уголовных преступлений по посягательству на жизнь агитаторов и кандидатов.

«Почти все политические партии, к сожалению, участвующие в гонках, пренебрегают избирательным законодательством. С начала предвыборной кампании на местных выборах начато 475 уголовных производств: 234 открыто непосредственно за нарушение избирательных прав граждан, 183 из них касаются подкупа избирателей и воспрепятствования осуществлению избирательных прав граждан», - отметил заместитель председателя Нацполиции.

Так, среди выявленных нарушений, по 9 уголовных производств возбуждено по фактам возможного подкупа избирателей и препятствования осуществлению избирательного права в интересах политических партий «За будущее» и «Оппозиционная платформа за жизнь», 7 - в пользу политической партии «Наш край», 6 - «Батькивщина», 5 - «Европейская солидарность», 3 - «Родной дом», 2 - «Партия зеленых», «Наш дом - Одесса».

«С приближением ко дню голосования число таких случаев растет. Кандидаты и их доверенные лица используют весь спектр косвенного подкупа избирателей», - сказал Цуцкиридзе.

«По фактам подкупа избирателей начато 101 уголовное производство. Больше всего: в Киевской области - 14, Одесской - 10, Запорожской - 9, Донецкой - 8. В 2 уголовных производствах, связанных с подкупом избирателей, лицам объявлены подозрения», - отметил он.

«С приближением дня выборов, действия правонарушителей становятся более массовыми и агрессивными. Однако, мы имеем достаточно возможностей по противодействию этим проявлениям. В настоящее время проводятся масштабные обыски, связанные с увеличением искусственных лиц в определенных участках для соответствующей манипуляции в 4 регионах Украины: Киевской, Одесской, Житомирской и Тернопольской областях», - отметил Цуцкиридзе.

По его словам, возможность голосовать не только по месту регистрации, но и фактически по месту, где лицо проживает на момент совершения своего выбора, добавило проблем.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по 32 уголовным производствам по фактам предоставления ложных сведений в орган ведения государственного реестра избирателей. «На данную минуту нам удалось зафиксировать каждое обращение, заявление и сообщение. Мы понимаем, что не все кандидаты или граждане сознательно обращались в полицию. Установлено, что около 40% уголовных производств подлежат закрытию», - добавил Цуцкиридзе.