Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О разведке», который Верховная Рада приняла 17 сентября, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Подписание состоялось во время посещения президентом управления информации Государственной пограничной службы Украины по случаю 17-й годовщины создания разведки ГПСУ. «Сегодня я подписываю принятый Верховной Радой Закон Украины «О разведке». Реализация положений этого закона позволит создать эффективную систему украинской разведки, которая будет отвечать характеру и масштабным актуальным угрозам национальной безопасности Украины», - сказал президент и подписал документ.

По его словам, поддержка разведки на законодательном уровне будет способствовать своевременному выявлению, предотвращению и нейтрализации угроз и повысит способность разведки приобретать и обеспечивать потребителей качественной разведывательной информацией. «Следует помнить, что вопросы разведки являются приоритетом, а материалы разведчиков - основа для принятия важных государственных решений. Именно поэтому этот закон - не только новые возможности и новые возможности для разведки, но и большая ответственность для государства, что требует значительного усиления стратегической и оперативной составляющих разведдеятельности, совершенствования аналитической работы и качества полученной информации», - подчеркнул Зеленский.

Президент убежден, что все задачи будут выполнены разведкой на высшем уровне. «Выполнены качественно, выполнены профессионально, собственно - как и всегда», - добавил глава государства.