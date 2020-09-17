Верховная Рада приняла закон №2412-д «О разведке», сообщили ForUm’у в пресс-службе аппарата парламента.

Закон определяет правовые и организационные основы функционирования разведки, правовой статус и социальные гарантии сотрудников разведывательных органов Украины и лиц, привлеченных к выполнению разведывательных задач, а также порядок осуществления контроля за разведкой.

Законом приведена в соответствие с Конституцией Украины норма, согласно которой Совет национальной безопасности и обороны координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны.

Законом в целях координации деятельности и предупреждения межведомственных конфликтов органа специального назначения с правоохранительными функциями и разведывательных органов Служба безопасности Украины определена как субъект разведывательного сообщества.

Для реализации норм, предусмотренных статьями 85 и 89 Конституции Украины, статьями 11 и 14 Закона Украины «О комитетах Верховной Рады Украины», статьей 6 Закона Украины «О национальной безопасности Украины», с целью обеспечения неуклонного и безусловного соблюдения государственными органами специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительными органами, правоохранительными органами специального назначения и разведывательными органами требований Конституции Украины относительно обеспечения национальной безопасности, существенно расширен Раздел VIII Закона - «Особенности осуществления демократического гражданского контроля и надзора за субъектами разведывательного сообщества».

Согласно закону, «в определенных Конституцией Украины и законами Украины пределах парламентский контроль обеспечивается комитетом Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого относится вопрос обеспечения контрольных функций Верховной Рады Украины за деятельностью органов специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов, уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека, Счетной палатой».

Законом признан утратившим силу закон Украины «О разведывательных органах Украины», установлено, что законы и другие акты законодательства Украины, принятые до вступления в силу настоящего Закона, применяются в части, не противоречащей настоящему Закону и внесены изменения в законодательные акты Украины.

Проект закона зарегистрирован под №2412-д.