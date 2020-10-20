Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Он отметил, что Украина прошла первый этап пандемии COVID-19 с минимальными потерями и наименьшей смертностью от этой болезни.

Президент также заявил, что амнистия не может распространяться на всех участников событий на Донбассе, а будет касаться тех украинских граждан, на чьих руках нет крови.

Верховная Рада предложила президенту Владимиру Зеленскому создать и возглавить Национальный штаб противодействия биологическим угрозам для оперативного реагирования на распространение COVID-19.

В Украине ввели четыре уровня коронавирусной опасности и озвучили план действий в соответствии с каждым уровнем. Об этом на заседании Верховной Рады сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министерство иностранных дел обратилось к соответствующим правоохранительным структурам дать свою оценку действиям венгерских чиновников, которые проводят политическую агитацию на Закарпатье.

Святошинский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об объявлении в розыск троих экс-беркутовцев Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко, находящихся на оккупированном Донбассе.

Заместителем генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему председателю Государственной налоговой службы Украины Сергею Верланову в злоупотреблении властью и служебным положением, то есть умышленном, с целью получения любой неправомерной выгоды для юридического лица использованием власти и служебного положения вопреки интересам службы, повлекшем тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание, на котором присутствовали ученые, привлеченные к разработке оригинального украинского кандидата в вакцины против коронавирусной болезни COVID-19.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве, 20 октября сообщили о подозрении генерал-лейтенанту - бывшему заместителю министра обороны Украины в умышленном невыполнении военным служебным лицом действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 426 УК Украины).

Государственный департамент США расширил санкции относительно «Северного потока-2», чтобы помешать завершению строительства российского газопровода.

В Офисе президента приняли к сведению решение Дарницкого районного суда города Киева по книге «Дело Василия Стуса.

По состоянию на 9:00 20 октября в Украине зафиксировано 5469 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.