Украина прошла первый этап пандемии COVID-19 с минимальными потерями и наименьшей смертностью от этой болезни.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в послании к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, сообщает Укринформ.

«Мы выдержали первый этап и прошли его с минимальными потерями. Да, есть прогнозируемое сокращение экономики и ВВП. Но оно коснулось всех. А по сравнению со многими европейскими странами, наше падение меньшее. Как и процент смертности от ковида», - сказал он.

Так, в Германии, по словам Зеленского, смертность от COVID-19 составляет 4%, во Франции - 9%, Великобритании - 11%, в Украине - 1,9%.

Президент отметил, что власти удалось спасти жизни людей.

В то же время глава государства призвал соблюдать меры безопасности всех, в том числе народных депутатов.

«Маска на вашем лице - это безопасность для других людей», - сказал президент.

Он также заверил, что в Украине проходят клинические испытания украинских препаратов от COVID-19, существенно минимизируют риски осложнений и смерти.

Напомним, по состоянию на 9:00 20 октября в Украине зафиксировано 5469 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.