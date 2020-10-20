Верховная Рада предложила президенту Владимиру Зеленскому создать и возглавить Национальный штаб противодействия биологическим угрозам для оперативного реагирования на распространение COVID-19.

Как передает УНИАН, за постановление «О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз» (№ 4228) проголосовали 308 народных депутатов.

Постановлением предусмотрено, что штаб должен безотлагательно ввести в действие единую всеукраинскую многоканальную телефонную линию для всех граждан, имеющих симптомы или болеющих COVID-19 с целью бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи, обеспечения ранней самоизоляции больных с момента выявления первых симптомов.

Также штаб должен обеспечить эффективную бесплатную диагностику и тестирование на COVID-19. Речь идет о формировании по региональному распределению необходимого количества мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства.

Предусмотрено восстановление на уровне местного самоуправления системы неотложной медицинской помощи - медицинских бригад минимального состава (водитель + врач общей практики), обеспеченных специализированными медицинским автотранспортом, средствами индивидуальной защиты, медицинскими изделиями и протоколами лечения.

Правительство должно обеспечить по крайней мере 40% населения бесплатной вакциной после ее появления.

Кроме того, правительство должно разработать алгоритм развертывания временных госпиталей с обеспечением соответствующего финансирования.

Также предусмотрено создать электронный реестр и базу данных о подтверждении случаев заболевания.

Предлагается сформировать и полностью оснастить необходимым оборудованием сети медицинских учреждений, предоставляющих стационарную помощь инфекционным больным с учетом необходимого нормативного количестве на наличное население: стационарных коек, стационарных коек, на которых оказывают интенсивную и реанимационную медицинскую помощь, медицинского оборудования (в том числе аппаратов КТ, ИВЛ, ЭКМО, и оснащение медицинским кислородом не менее 80% коек для лечения COVID-19).

Предусмотрено обеспечить инфекционные больницы и инфекционные отделения больниц двухмесячным запасом лекарственных средств и медицинских изделий для лечения COVID-19.

Постановлением предусмотрено распространить нормы законодательства о предоставлении дополнительной доплаты в размере до 300% месячной зарплаты на немедицинских работников бригад экстренной медицинской помощи и на всех работников учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь при COVID-19.

Также в документе есть ряд рекомендаций по включению в проект государственного бюджета на 2021 год расходов на систему здравоохранения, в частности «полное финансирование потребностей экстренной медицинской помощи путем увеличения финансирования программы «Развитие системы экстренной медицинской помощи и модернизация и обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения» (КПКВК 2301220) суммарно на 3,7 млрд грн».

Напомним, по состоянию на 9:00 20 октября в Украине зафиксировано 5469 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.