В Украине ввели четыре уровня коронавирусной опасности и озвучили план действий в соответствии с каждым уровнем. Об этом на заседании Верховной Рады сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНИАН.

«Мы разработали детальный план, определяющий алгоритм действий в соответствии с 4 уровнями опасности. Этот план обеспечивает оказание медицинской помощи всем, кто в ней нуждается», - рассказал Степанов.

По его словам, сейчас Украина находится на первом уровне. Количество зафиксированных случаев инфицирования - в пределах 5-7 тысяч в сутки.

«Такую нагрузку система здравоохранения способна выдерживать. А еще 6 месяцев назад, 3 месяца назад такое было невозможно», - отметил Степанов.

На втором уровне заполненность коек в опорных больницах составит 70% по всей стране, а количество подтвержденных случаев - 8-10 тысяч в сутки. «На этом уровне мы можем оказаться через несколько недель», - сказал Степанов.

На этом этапе количество коек в опорных больницах увеличат на 30% - это дополнительные 502 тысячи коек. Также развернуты временные госпитали, увеличат количество работников во всех учреждениях здравоохранения для помощи больным COVID-19 путем привлечения из других отделений. Кроме этого, будет усилен контроль за выполнением ограничительных мер на территории всех областей.

Третий уровень предполагает ежедневный рост количества больных на уровне 11-15 тысяч, а заполненность коек по всей стране для инфицированных - не менее 85%. Дополнительно к мерам второго уровня обеспечат ведение жесткого карантина с применением полного перечня ограничений «красного» уровня эпидемической опасности.

«Будет начата мобилизация всех медработников. Будет организована работа ведомственных учреждений для гражданского населения, а также обеспечение работы полевых госпиталей», - сказал Степанов.

На четвертом уровне ресурсы Министерства здравоохранения будут уже исчерпаны. Ежедневное количество больных составит 20 тысяч человек в сутки. «Здесь мы будем вынуждены вводить активацию протокола медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи», - рассказал министр.

Степанов подчеркнул, что сейчас очень важно соблюдать карантин. «Я уверен, что никто не хочет, чтобы страна оказалась на третьем или четвертом уровне. Надо убедить людей в необходимости выполнять правила на собственном примере», - подытожил глава Минздрава.



Напомним, по состоянию на 9:00 20 октября в Украине зафиксировано 5469 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.