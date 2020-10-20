По состоянию на 20 октября курс гривни к доллару США снизился на 0,2% за неделю и на 0,6% с начала месяца, однако ситуация на межбанковском валютном рынке остается сбалансированной. Фундаментальных причин для ослабления курса гривни нет.

Как передает Укринформ, об этом сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.

«Ситуация на межбанковском валютном рынке остается сбалансированной. По состоянию на 20.10.2020 курс гривни к доллару США обесценился на 0,2% за неделю и на 0,6% за текущий месяц. При этом валютные интервенции НБУ по поддержке обменного курса гривни сократились до 1 млн долларов США за период 12-16.10.2020, что свидетельствует о сбалансированности спроса и предложения на валютном рынке. Этому способствует отсутствие фундаментальных тенденций к ослаблению курса гривни», - написал Данилишин.

По его словам, чистая продажа иностранной валюты физическими лицами на рынке наличных с начала октября составила почти 60 млн долл. США, с начала 2020 года - 1,3 млрд долл. США.

Данилишин отметил, что уравновешиванию спроса и предложения на межбанковском рынке способствует также замедление оттока средств нерезидентов из вложений в государственные ценные бумаги. Объем гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов по состоянию на 20 октября 2020 года составил 78,5 млрд грн, снизившись на 723 млн грн за текущую неделю, что свидетельствует о почти двухкратном замедлении по сравнению с предыдущей неделей.

В то же время банки наращивают вложения в ОВГЗ, отметил глава Совета Нацбанка. За неделю объем ОВГЗ в собственности банков вырос на 2,9 млрд грн (с начала октября - на 14,6 млрд грн) и по состоянию на 20 октября 2020 года составил 441,8 млрд грн, или 50% от общего объема ОВГЗ в обращении.

По мнению Данилишина, с одной стороны, это упрощает привлечение правительством средств для рефинансирования текущей задолженности и финансирования дефицита бюджета в период кризиса (с начала года Министерством финансов были размещены на открытом рынке ОВГЗ на сумму 145,7 млрд грн), с другой - ограничивает способность банков кредитовать реальный сектор экономики.