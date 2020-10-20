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В «Слуге народа» есть новые больные коронавирусом. Об этом рассказала нардеп из фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в эфире канала «Украина 24».

«Что касается того, пошел ли карантин в Раде на пользу, сложно оценить в позитиве. Но, тем не менее, в одной из фракций за эти несколько недель количество больных немного уменьшилось. Большинство из тех, кто болел вначале этого карантина (в Раде. - Ред.), уже вылечились, но, к сожалению, есть и новые случаи. В частности, в нашей фракции один депутат заболел даже вчера, в целом это где-то 7-8 человек сейчас», — сказала она.

 
ForUm

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