В Кремле заявили, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского по созданию двух военных баз на побережье Черного моря может нарушить стабильность в регионе.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле угрозу от таких планов и как оценивают такую риторику украинского президента, передает УНИАН.

«Конечно, нужно проанализировать эти заявления. Безусловно, создание каких-то военных баз - нужно понять каких именно баз, о чьих военных базах идёт речь. С учётом всех реалий это может иметь достаточно негативные последствия для атмосферы стабильности в Черноморском регионе - потенциально такая опасность существует», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что необходима дополнительная информация, чтобы понять, о чем идёт речь.

На уточняющий вопрос о том, что с 2014 года к границам Украины передислоцированы крупные военные силы России, и это воспринимается нормально, то почему военные базы на украинской территории могут угрожать стабильности, Песков сказал: «Разве в заявлении говорилось об украинских базах на украинской территории - там говорилось о военных базах».

По его словам, это могут быть «самые разнообразные» базы, и, не имея информации, нельзя четко комментировать заявление Зеленского.

Что сказал Зеленский о военных базах

Напомним, 20 октября в послании о внутреннем и внешнем положении Украины Зеленский заявил, что в Украине построят «две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона».