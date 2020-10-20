В государственном бюджете на 2021 год финансирование украинской армии будет не меньше, чем в этом году. Как передает УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский заявил, выступая с ежегодным посланием в Верховной Раде.

«Были фейковые повестки в военкомат, страшилки, что Зеленский развалит армию. Все это было. А есть неопровержимые факты, что в 2020 году бюджет на армию стал крупнейшим в истории Украины», - подчеркнул он.

По словам Зеленского, во времена коронокризиса бюджет «не уменьшился ни на гривну». «И не разгоняйте, пожалуйста, зраду, что в 2021 году мы сократим средства на войско. Я не позволю этого сделать», - заверил он.

Как отметил президент, как минимум в бюджете будут средства на армию на уровне текущего года, то есть свыше 117 млрд грн, и это на 15 млрд больше, чем в эпоху тех бордов про армию».

По словам Зеленского, у нынешней власти не было таких бигбордов, но «мы укрепляем армию на деле».

Как сказал Зеленский, Конгресс США утвердил военную помощь Украине на сумму 250 млн долларов, а также в Великобритании подписано соглашение на 1 млрд 250 млн фунтов стерлингов для укрепления Военно-морских сил Украины.

«Мы получили и ожидаем дополнительные скоростные катера класса «Айленд». Совместно с Турцией мы будем строить корветы, двигатели и военные дроны, развивать системы ПВО. Мы начали изготовление новейших образцов вооружения комплекса управления артиллерийским дивизионом «Оболонь-А», минометный комплекс «Барс», - сказал он.

По словам президента, испытывается реактивная система залпового огня «Ольха-М» и системы реактивных снарядов «Тайфун», продолжается модернизация фрегата «Гетман Сагайдачный» и подготовка к испытаниям десантных катеров «Кентавр».

Зеленский подчеркнул, что принято на вооружение противокорабельная крылатая ракета «Нептун», и «мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона».

По его словам, «можно врать о нашей непатриотичной позиции, но впервые с 2014 года добровольцы получили статус участников боевых действий».

Как сказал Зеленский, иностранцы, которые защищали Украину, получают гражданство, а Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Он также отметил, что «Украина перевела Генштаб на типичную структуру государств-членов НАТО».

В Украине строится войско, которое защитит страну на суше и на воде, в воздухе и в киберпространстве, чтобы «больше ни у кого не возникало даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет, посягнуть на нашу территориальную целостность или отобрать у Украины часть территории без единого выстрела. Этого не будет никогда», - заявил Зеленский.